Marvel's Avengers: Winter Soldier è una furia nel nuovo video gameplay

Dopo esserci goduti il documentario Noclip sulla storia di Crystal Dynamics tra Tom Raider e Legacy of Kain, ritorniamo nell'universo supereroico di Marvel's Avengers per ammirare il video approfondimento sulle abilità di Winter Soldier, il nuovo personaggio che si unirà presto all'Iniziativa Avengers.

Con il Soldato d'Inverno, tutti gli appassionati di Marvel's Avengers avranno l'opportunità di scatenare la furia di questo coraggioso guerriero partecipando a una serie di attività inedite contro nemici di alto rango.

L'espansione gratuita che porterà in dote Winter Soldier è attesa al lancio per il 29 novembre, contestualmente alla pubblicazione dell'Update 2.7 di Marvel's Avengers su PC e console. Il personaggio del Soldato d'Inverno, lo ricordiamo, sarà doppiato da Scott Porter, l'attore che ha prestato la propria voce in Friday Night Lights, Hart of Dixie, Ultimate Spider-Man, Avengers Assemble e LEGO Marvel's Avengers.

L'aggiornamento gratuito del 29 novembre porterà in dote anche le sfide endgame Cloning Lab Omega-Level Threat, con battaglie da combattere contro i cloni dei villain più pericolosi che sono stati affrontati fino ad oggi dall'Iniziativa Avengers.