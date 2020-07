Marvel's Avengers X Fortnite: piccone Hulk Smashers gratis completando la Beta

Il War Table di luglio di Marvel's Avengers andato in onda poco fa ha riservato delle sorprese anche ai giocatori di Fortnite, che saranno particolarmente invogliati a partecipare alla Beta del nuovo gioco dedicato ai supereroi più potenti della Terra.

I giocatori PlayStation 4 e Xbox One che collegheranno i loro account Square Enix Members ed Epic Games e che completeranno le tre sfide della sala HARM incluse nella Beta di Marvel's Avengers otterranno in omaggio il piccone Hulk Smashers con lo stile bonus dell'Hulkbuster (entrambi visibili in alto) da utilizzare nel free-to-play Fortnite.

La Beta di Marvel's Avengers prenderà il via il il 7 agosto su Playstation 4 e il 14 agosto su Xbox One e PC per tutti coloro che hanno prenotato il gioco, in una qualsiasi delle sue edizioni. L'Open Beta accessibile a chiunque comincerà invece il 14 agosto su PS4 e il 21 agosto su Xbox One e PC. Il War Table odierno ci ha offerto una panoramica e un walkthrough di tutti i contenuti che saranno inclusi nella Beta, oltre al trailer ufficiale italiano in 4K di Occhio di Falco, il primo Vendicatore ad unirsi gratuitamente al gioco dopo il lancio.

Marvel's Avengers, ricordiamo, è atteso su PS4, Xbox One, PC e Google Stadia per il 4 settembre. L'aggiornamento gratis a PS5 e Xbox Series X sarà disponibile fin dal debutto delle console next-gen.