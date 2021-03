Marvel's Avengers per Xbox Series X è identico alla versione PS5 assicura Crystal Dynamics

Crystal Dynamics ha mostrato Marvel's Avengers per console next-gen durante un recente livestream e in questa occasione il team ha ribadito ancora una volta le caratteristiche della versione per PlayStation 5 mentre l'edizione per Xbox Series X/S non è stata mostrata. Il motivo? Lo spiega un portavoce dello studio.

Marvel's Avengers per Xbox Series X è "identico alla versione PS5 per quanto riguarda il comparto visivo ed estetico" (nonostante l'assenza del selettore per le modalità grafiche) e per questo lo studio non mostrerà il gioco in azione sulla console Microsoft. Il responsabile della comunicazione di Crystal Dynamics fa sapere che le due versioni gireranno in 4K e 60fps mentre l'edizione Xbox Series S avrà una risoluzione di 1440p. Queste le caratteristiche confermate per Marvel's Avengers su PS5, da segnalare in particolare il supporto per il DualSense e tempi di caricamento immediati, secondo le parole della compagnia.

Marvel's Avengers PlayStation 5

Modalità grafica con risoluzione 4K nativa

Modalità performance 60fps

Matchmaking Cross-Gen

Miglioramenti alla distruttibilità ambientale

Migliorie all'illuminazione e all'occlusione ambientale

Supporto Audio 3D

Supporto per il DualSense (feedback aptico)

Trasferimento del salvataggi Cross-Gen

Tempi di caricamento più rapidi

Texture in alta definizione

L'aggiornamento di Marvel's Avengers per PS5 e Xbox Series X/S sarà disponibile dal 18 marzo insieme all'update 1.5 che introdurrà tra le altre cose la possibilità di rigiocare la campagna, opzione richiesta a gran voce dalla community.