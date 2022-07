Marvel's Avenges festeggia Love and Thunder: arriva la Potente Thor!

Marvel's Avengers continua ad essere costantemente supportato da Crystal Dynamics, aggiornandolo con nuovi contenuti a cadenza regolari che aggiunto nuove sfide, missioni e soprattutto nuovi personaggi, ampliando la già nutrita schiera di iconici supereroi Marvel a disposizione dei fan.

E gli autori non potevano certo lasciarsi sfuggire l'occasione di celebrare l'uscita nelle sale cinematografiche di Thor: Love and Thunder (arrivato in Italia il 6 luglio) introducendo nientemeno che Mighty Thor come personaggio giocabile. E per avere accesso all'alter ego di Jane Foster basta semplicemente scaricare l'update ed avviare il gioco, così da ritrovarsela automaticamente nell'elenco dei personaggi giocabili.

Come se la cava la nuova eroina? Abbiamo avuto modo di provare la Potente Thor di Marvel's Avengers, introdotta attraverso un breve intermezzo a fumetti che ne spiega le origini e gli scopi. All'atto pratico, tuttavia, l'inedita protagonista appare molto simile a Thor in termini di gameplay ed abilità a disposizione, e non sono state sviluppate nemmeno missioni particolarmente elevate incentrate su di lei. Alla resa dei conti, dunque, inclusione della Potente Thor va vista più in ottica fanservice per cavalcare l'onda del film, ciò però non toglie che risulti divertente da utilizzare, grazie anche ad un elevato grado di personalizzazione che permette di svilupparla in svariati modi diversi.

Resta ora la curiosità di scoprire quale sarà il prossimo eroe Marvel ad essere introdotto nel gioco: l'arrivo di She-Hulk in Marvel's Avengers sarebbe stato confermato per errore durante un livestream del canale Twitch di Xbox, ma per il momento Crystal Dynamics non ha diffuso annunci ufficiali in merito.