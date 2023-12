Marvel's Blade: 3 Easter egg che non avete notato nel trailer dell'annuncio

Al trailer di presentazione di Marvel's Blade sono bastati meno di novanta secondi per lasciare un segno indelebile durante la notte dei Game Awards 2023 e spedire la nuova opera di Arkane Lyon in cima alle liste dei giochi più attesi dei prossimi anni. Il filmato ha settato il tono dell'esperienza e presentato il Diurno, ma nasconde anche molto altro.

Sono diversi i dettagli che potrebbero esservi sfuggiti, pertanto ci teniamo a farvi notare questi tre Easter egg del trailer di Marvel's Blade.

Fluctuat nec mergitur

Marvel's Blade racconterà una storia inedita ambientata a Parigi e il trailer lo mette in chiaro fin dai primi fotogrammi. Aguzzando la vista nell'inquadratura iniziale, sul muro a sinistra noterete un graffito con scritto "Fluctuat nec mergitur". Questa locuzione latina può essere tradotta come "È sbattuta dalle onde ma non affonda" e rappresenta il motto della città di Parigi. Sì tratta di un riferimento alla tenacia del popolo parigino, che in questo videogioco di Arkane Lyon si trova in quarantena a causa di un'invasione di vampiri. Per fortuna, c'è il Diurno nei paraggi...

Dov'è Peregrine?

Il tablet nel negozio del barbiere presenta numerosi spunti interessanti, a cominciare da un'inquadratura sulla Tour Eiffel al tramonto e un conto alla rovescia che indica quanto manca all'inizio della notte e, conseguentemente, al risveglio dei vampiri. C'è tuttavia anche un dettaglio davvero difficile da notare a velocità normale, ossia un riferimento ad un personaggio Marvel tutt'altro che mainstream. Una delle news che scorrono rapidamente sullo schermo del tablet titola così: "Où est le Faucon Pèlerin?", che tradotto significa "Dov'è il Falco Pellegrino?". Con tutta probabilità si tratta di un riferimento a Peregrine, il cui vero nome è Alain Racine, un supereroe della Marvel di origine francese. Scrittore, avventuriero e mercenario, protegge il suo paese con un costume da falco artificiale che gli dona la capacità di volare.

Apparso per la prima volta nella serie di fumetti Marvel Super Hero Contest of Champions, è poi diventato un agente operativo di Silver Sable in terra francese per poi collaborare con Hawkeye nella distruzione di un generatore nucleare di Teschio Rosso. Durante la Civil War ha invece protetto i confini francesi dai rifugiati superumani statunitensi che fuggivano dal Superhuman Registration Act. A quanto pare, nell'universo immaginato da Arkane Lyon per Marvel's Blade Peregrine risulta essere disperso, dal momento che i notiziari si chiedono dove sia finito il loro protettore in un momento tanto delicato.

Nei titoli dei notiziari si fa riferimento anche ad una organizzazione denominata SI, probabilmente la Sable International, ad un territorio compreso all'interno della Cinte Murarie di Parigi, che potrebbe essere un indizio sulla mappa esplorabile.

I ferri del mestiere

Gli ultimi secondi del trailer, che vedono Blade prepararsi ad affrontare i vampiri che stanno cominciando ad affollare Parigi dopo il calare del Sole, offrono un'anticipazione di quello che sarà l'arsenale a sua disposizione. La prima inquadratura lascia intravedere, sul lato sinistro del cappotto, quelli che sembrano essere tre paletti in mogano: che sia questo il numero massimo di paletti trasportabili in contemporanea? Ciò potrebbe indurre il giocatore a centellinarli e ad usarli con saggezza per eliminare la minaccia vampiresca.

L'inquadratura successiva si concentra sul fianco destro del diurno, dove sono presenti un revolver e due granate. Queste ultime potrebbero essere a granate a UV, armi che rilasciano una luce intensa tipicamente utilizzate dal diurno nei fumetti. L'ultima inquadratura, quella già diventata iconica, vede invece l'immancabile spada in titanio intrisa con l'acido.