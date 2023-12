Marvel's Blade esce nel 2027 e il gioco di Mando è fake? Insider a ruota libera su Xbox

Evidentemente ispirati dal clima festivo della vigilia di Natale, nell'ultima puntata del podcast XboxEra Shpeshal Nick e Jeff Grubb hanno sganciato un bel po' di bombe su Xbox, delineando per sommi capi i prossimi 15 anni della divisione gaming di Microsoft sulla base delle voci che hanno udito dietro le quinte.

Secondo Shpeshal Nick, innanzitutto, il Marvel's Blade annunciato da Arkane Studios ai recenti Game Awards sarebbe previsto per il 2027, dunque avrebbe ancora altri quattro anni di sviluppo dinanzi a sé. I rumor sul gioco di The Mandalorian sviluppato da id Software, invece, sarebbero del tutto falsi, un questione sulla quale si trova pienamente d'accordo con il collega Grubbo.

Più in generale, secondo Nick Xbox avrebbe tracciato una roadmap lunga ben 15 anni, ricca di progetti in uscita. Solitamente, ha fatto notare, le compagnie videoludiche guardano avanti di circa 5-10 anni, mentre Microsoft avrebbe così tanta carne a cuocere da potersi permettere di estendere la programmazione. In questo contesto, lo studio di sviluppo Compulsion Games (attualmente al lavoro su South of Midnight) sarebbe diventato abbastanza grande da essersi diviso in due team distinti, uno dei quali sarebbe già impegnato sulla lavorazione del DLC del già citato South of Midnight.

Gli spunti emersi durante la puntata del podcast sono indubbiamente molto interessanti, ma ci teniamo a specificare, nonostante i due siano generalmente ritenuti affidabili, che nulla di tutto ciò che hanno detto può essere considerato ufficiale. Dunque, prendete le loro parole con le pinze.