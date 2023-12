Marvel's Blade è esclusiva PC e Xbox o esce anche su PS5?

Come suggerivano i rumor, Bethesda era davvero al lavoro su un altro gioco su licenza Disney oltre ad Indiana Jones: Marvel's Blade è stato annunciato in occasione dei The Game Awards 2023, ed è il nuovo gioco di Arkane Lyon, già autori di Dishonored e Deathloop.

Bethesda ha diffuso i primi dettagli su Marvel's Blade, rivelando che il gioco Arkane sarà un'avventura in terza persona che racconterà una storia originale con protagonista "Il Diurno". Tuttavia, nei dettagli non vengono riportati né la data di lancio né le piattaforme di riferimento. Considerando che il gioco è - come ha specificato la stessa Bethesda - nelle fasi iniziali dello sviluppo, presumiamo ci vorrà ancora qualche anno prima del debutto. Ciò che invece appare meno chiaro sono le piattaforme a cui è destinato Marvel's Blade.

Sappiamo bene come Arkane sia una realtà interna di Bethesda e confluisca quindi all'interno degli Xbox Game Studios. L'ipotesi più plausibile, quindi, è che il titolo uscirà esclusivamente su PC Windows e console Xbox Series X|S. Non è però da escludere che il coinvolgimento di Disney nella realizzazione del progetto possa cambiare le carte in tavola, e magari assicurare la pubblicazione del gioco anche su PlayStation 5.

Dinga Bakaba di Arkane Lyon ha in ogni caso chiarito che, per un po' di tempo, il team francese tornerà nel silenzio e continuerà a lavorare a testa bassa sul progetto, e non è quindi chiaro quando torneremo a ricevere aggiornamenti.