Marvel's Blade esclusiva Xbox o no? Per Disney la scelta spetta a Bethesda

Si continua a discutere di Marvel's Blade in esclusiva Xbox oppure no in seguito al "no comment" di Bethesda sulla questione subito dopo il reveal del gioco ai The Game Awards 2023. E sebbene non ci siano ancora certezze definitive, anche il giornalista Stephen Totilo di Axios prova a fare chiarezza.

In un post su Twitter/X Totilo spiega di aver parlato con Sean Shoptaw, capo della divisione gaming di Disney, il quale gli ha rivelato che non spetta a Disney o alla Marvel decidere se Marvel's Blade sarà esclusiva Xbox o meno. "Abbiamo parlato prima dell'annuncio del gioco, e mi aveva semplicemente accennato che avrei sentito parlare di un altro progetto da sogno sviluppato da un team esterno a Disney, un po' come Indiana Jones. Ma il reveal di Marvel's Blade è avvenuto qualche ora dopo e quando ho chiesto chiarimenti sull'esclusività, Disney mi ha detto che questa è una domanda da porre a Bethesda", dichiara il giornalista.

Insomma, tutto sembra dipendere dalla volontà di Bethesda e di riflesso degli Xbox Game Studios su come gestire il progetto e se farlo uscire anche su piattaforme esterne all'ecosistema Microsoft. In ogni caso lo sviluppo di Marvel's Blade è appena iniziato e con tutta probabilità ci vorrà qualche anno prima che la prossima fatica di Arkane Lyon si concretizzi. C'è tutto il tempo, insomma, per scoprire come verrà gestita la pubblicazione del gioco.