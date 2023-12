Marvel's Blade: il gioco Arkane sarà esclusiva Xbox? 'No comment' di Bethesda

Il video di annuncio di Marvel's Blade è stato uno dei passaggi più significativi dell'ultima edizione dei Game Awards: tanti appassionati del Diurno, e dei videogiochi Bethesda sviluppati da Arkane Lyon, si chiedono infatti se il titolo sarà proposto in multipiattaforma o in esclusiva su console Xbox.

La discussione intavolata sui social e sui forum di settore da chi si chiede se Marvel's Blade uscirà solo su PC e Xbox o anche su PS5 sta coinvolgendo anche gli addetti al settore e i creatori di contenuti, in virtù dell'eco mediatica di questo annuncio e delle possibili implicazioni di un'esclusiva verdecrociata su un titolo così importante (per l'IP Marvel e l'esperienza maturata dai creatori di Dishonored).

Con il Game Director di Arkane Lyon Dinga Bakaba che si affaccia sui social per avvisare gli utenti sul 'ritorno al silenzio' del suo team per poter lavorare a testa bassa e concentrarsi su un progetto che dovrebbe trovarsi ancora in una fase non particolarmente avanzata di sviluppo, la redazione di VG247.com ha preferito rivolgersi direttamente a Bethesda per ricevere un chiarimento.

I portavoce della sussidiaria di ZeniMax e Microsoft, sulla falsariga di Bakaba, hanno ritenuto opportuno sottolineare come al momento non ci sia alcun annuncio da fare in merito alla rosa di piattaforme sulle quali vedrà la luce Marvel's Blade. E voi, cosa ne pensate al riguardo? Ritenete che per Microsoft e Bethesda sarebbe più opportuno lanciare Marvel's Blade in esclusiva Xbox o, al contrario, pensate che la casa di Redmond (almeno in questo caso) debba aprirsi al multipiattaforma per sfruttare al meglio l'IP Marvel? Fatecelo sapere con un commento.