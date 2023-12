Marvel's Blade: lavori iniziati nel 2022? E per quanto riguarda il trailer Xbox...

Si continua a parlare di Marvel's Blade, una delle sorprese più gradite ai The Game Awards 2023. Della nuova opera sviluppata da Arkane Lyon si è visto per il momento molto poco, e forse i fan dovranno armarsi di santa pazienza prima di mettere le mani sopra la produzione Bethesda.

Stando infatti a quanto emerge dal profilo LinkedIn di Dana Nightingale, campaign director di Arkane Lyon, i lavori su Marvel's Blade sarebbero iniziati soltanto nel gennaio del 2022 e dunque lo sviluppo del gioco potrebbe essere ancora molto lontano dal suo completamento considerati i ritmi odierni richiesti per la lavorazione di un gioco Tripla A. Scendendo più nello specifico, Nightingale sta attualmente ricoprendo la carica di director del level design team di Marvel's Blade, oltre ad occuparsi della struttura della sua stessa campagna.

Con i lavori iniziati circa due anni fa non è purtroppo da escludere che possano volercene ancora diversi prima di vedere l'opera fare il suo esordio sul mercato, e chissà su quali piattaforme: è attualmente molto discussa la questione esclusività Xbox di Marvel's Blade considerato che per il momento non ci sono state conferme definitive sull'arrivo del gioco solo su PC e Xbox Series X/S.

Nel frattempo il canale ufficiale Xbox su Youtube ha ricaricato il trailer d'annuncio di Marvel's Blade ai TGA 2023 aggiungendo sia all'inizio che alla fine del filmato il logo Xbox. Secondo diversi giocatori questo dettaglio potrebbe significare una conferma sul fatto che il gioco arriverà esclusivamente sulle piattaforme Microsoft, ma in verità potrebbe non avere alcun significato concreto in merito al discorso esclusività, essendo solitamente prassi dei video ricaricati dal canale Youtube Xbox.

In tal senso basti prendere come esempio il trailer di Baldur's Gate 3 che ne ha confermato ufficialmente l'uscita su Xbox Series X/S: anche in questo caso il filmato si apre e si chiude con il logo Xbox, ovviamente senza citare la sua disponibilità anche sulla concorrente PlayStation 5 di Sony. Insomma, per avere una conferma definitiva in merito non rimane che attendere una comunicazione ufficiale da parte di Microsoft, Bethesda o Arkane Lyon in futuro.