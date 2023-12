Marvel's Blade sviluppato con il Void Engine? Ancora dettagli per il nuovo gioco Arkane

Anche se probabilmente ancora molto lontano dall'esordio sul mercato in quanto i lavori su Marvel's Blade sarebbero iniziati solo nel 2022, continuano ad emergere dettagli sulla prossima opera targata Arkane Lyon annunciata ufficialmente ai The Game Awards 2023, ora relativi al motore grafico usato per svilupparlo.

Stando a quanto emerso dal curriculum Thomas Mothe, Senior lighting artist di Arkane Lyon, gli autori starebbero impiegando il Void Engine per dare vita a Marvel's Blade. Si tratta del motore grafico proprietario di Arkane Studios utilizzato per la prima volta con Dishonored 2 e in seguito per Dishonored Death of the Outsider e Deathloop. Diverso invece il discorso per Redfall di Arkane Austin, che è stato invece creato attraverso una versione avanzata dell'Unreal Engine 4. Insomma, il Void Engine è il motore di riferimento per gli studi con sede a Lione in Francia e, a meno di errori o cambiamenti, sembra proprio che continuerà ad esserlo anche per Marvel's Blade.

A parte questo dettaglio non emergono ulteriori informazioni sul gioco dal curriculum di Mothe, che avrebbe cominciato a lavorare su Marvel's Blade come Senior lightning artist soltanto dal settembre del 2023. Per il momento, inoltre, ancora non ci sono conferme definitive su Marvel's Blade in esclusiva Xbox oppure no, una scelta che secondo Disney spetta a Bethesda e di riflesso agli Xbox Game Studios.