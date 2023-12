Marvel's Blade: lo sviluppo è appena iniziato, primi dettagli da Bethesda e Marvel

Come preannunciavano i rumor, Arkane Lyon ha fatto la sua apparizione durante i The Game Awards 2023, ma non per presentare Dishonored 3 come veniva vociferato. Lo studio capitanato da Dinga Bakaba ha invece mostrato il trailer di debutto di Marvel's Blade, nuova avventura in terza persona basata sul "Diurno" della Casa delle Idee.

A seguito del reveal di Blade, Bethesda Softworks e Marvel Games diffondono i primi dettagli riguardanti il progetto, che a quanto sembra è ancora nelle sue fasi iniziali dello sviluppo.

"In onore del cinquantesimo anniversario di Blade, abbiamo trovato il match perfetto per il Diurno in Arkane Lyon, uno studio di artisti senza compromessi che spingono continuamente i confini del game design e dell'innovazione oltre il limite", ha innanzitutto affermato Bill Rosemann, VP e Creative Director of Marvel Games. "Oltre al loro talento pluripremiato, è la loro passione personale e la loro visione audace per il nostro iconoclasta metà umano e metà vampiro che rende questa collaborazione perfetta".

Quello che viene promesso da Bethesda, Marvel e Arkane è un titolo con una storia originale, il tipico gameplay coinvolgente degli sviluppatori francesi (seppur trasposto in terza persona per l'occasione) ed una componente narrativa profonda e matura. Marvel’s Blade porterà i giocatori in una sezione di Parigi in quarantena nel mezzo di un'emergenza soprannaturale. Sono apparsi dei che terrorizzano la città delle luci e costringono i parigini a rifugiarsi nelle loro case di notte per aspettare l'alba.

"Da bambino di origini miste, sentivo un legame speciale con Blade, un eroe con una doppia discendenza", ha affermato Dinga Bakaba, Game Director di Arkane Lyon. "L’opportunità di dare la nostra interpretazione a questo personaggio è un mio sogno e una sfida che il nostro team abbraccia con passione. Non potremmo essere più felici di mettere i giocatori nei panni di Blade, mentre diventa il campione della mia città natale, Parigi, un palo alla volta".