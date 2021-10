Marvel: il gioco Skydance è dedicato a Daredevil o Elektra? Riprende quota un vecchio leak

Come spesso avviene in casi simili, anche con l'annuncio del nuovo videogioco Marvel di Skydance assistiamo al "ritorno di fiamma" di diverse anticipazioni già emerse in rete nei mesi scorsi. Sui social sta infatti riprendendo quota un ipotetico leak avvistato sui forum di settore nel marzo dello scorso anno.

L'indiscrezione in questione è circolata per diverse settimane sui social nel marzo del 2020, al punto da generare uno scambio di battute tra Troy Baker (interprete di Higgs in Death Stranding e di Joel in The Last of Us) e Bill Rosemann, responsabile creativo di Marvel Games. Le anticipazioni dell'immancabile e anonima "gola profonda" preannunciavano, appunto, l'avvenuto inizio dei lavori su di un videogioco nextgen ambientato nella dimensione supereroica di Daredevil... ed Elektra.

È proprio al personaggio di Elektra, infatti, a cui diversi membri della community stanno pensando dopo aver appreso la notizia della partecipazione dell'attrice e doppiatrice Janina Gavankar nel progetto del gioco Marvel di Skydance. Gavankar ha prestato il volto e la voce al personaggio di Iden Versio in Star Wars Battlefront 2, come pure a diversi altri PNG di Horizon Zero Dawn, Afterparty e Far Cry 4, oltre che per la villain Tanta Sila nel futuro GDR di Square Enix Forspoken e del Comandante Knoxx nel nuovo film di Borderlands.

In virtù della grande esperienza maturata da Janina Gavankar, difficilmente avrà un ruolo da comprimaria nel cast del prossimo kolossal tripla A a vocazione narrativa diretto da Amy Hennig (la creatrice di The Last of Us), da qui il rinnovato interesse della community per i vecchi leak che suggerivano lo sviluppo di Marvel's Daredevil da parte di una nuova software house. Ad ogni modo, come di consueto vi invitiamo a prendere con le dovute cautele questo genere di indiscrezioni e ad attendere delle comunicazioni ufficiali da parte degli sviluppatori o dei chiarimenti dalle personalità del settore citate nei rumor e nei sedicenti leak.