Marvel's Guardian of the Galaxy è GOTY ai CGA: per la giuria è anche miglior storia 2021

Nonostante un debutto inferiore alle aspettative per Marvel's Guardians of the Galaxy, la divertente avventura dedicata agli eroi Marvel si sta guadagnando con il tempo sempre più riconoscimenti.

A questi ultimi, si aggiungono ora anche i premi ricevuti alla cerimonia di assegnazione dei Canadian Game Awards. L'evento videoludico organizzato in terra canadese ha infatti premiato l'epopea intergalattica con ben tre prestigiose statuette. Tra queste spicca anche il massimo riconoscimento promosso dai CGA, con Marvel's Guardians of the Galaxy che si conquista il titolo di Miglior Gioco dell'Anno per il 2021.

Ma non solo GOTY: come, detto, il titolo Square Enix ha infatti intascato altri due riconoscimenti. Parliamo in particolare del premio per la Miglior Narrativa, con la storia confezionata da Crystal Dynamics che ha saputo conquistare e divertire anche il pubblico nordamericano. Infine, a Marvel's Guardians of the Galaxy va anche il titolo di Miglior Gioco Console per la scorsa annata videoludica. Si tratta di un importante successo per un'avventura ben riuscita, ma che ha potuto contare su di un contenuto sostegno commerciale in sede di debutto.



A distanza di mesi dal lancio, ad ogni modo, il passaparola sta dando nuova vita al gioco, che ha potuto peraltro contare sull'importante boost offerto dall'ingresso di Marvel's Guardians of the Galaxy nel catalogo Xbox Game Pass.