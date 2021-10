Marvel's Guardians of the Galaxy promosso dalla critica: tre ore di gameplay su Twitch

Giunto il Day One della nuova avventura Square Enix, è il momento di dare uno sguardo all'accoglienza riservata dalla stampa videoludica al nuovo Marvel's Guardians of the Galaxy.

Per farsi un'idea in merito, Metacritic rappresenta come sempre un ottimo punto di riferimento. Al momento, il portale di aggregazione delle votazioni assegna al titolo un Metascore di 81/100. La versione di riferimento è quella per PlayStation 5, che conta il volume maggiore di giudizi, con ben 66 recensioni. Segue Xbox Series X, che con 17 recensioni definisce una media di 83/100. Decisamente interessante notare come nessuno dei giudizi presi in considerazione da Metacritic valuti negativamente Marvel's Guardians of the Galaxy, il cui umorismo e senso di leggerezza paiono proprio aver aver colpito nel segno!



Per tutti i dettagli sull'avventura galattica di Star Lord, Groot e compagni, potete ovviamente fare riferimento alla recensione di Marvel's Guardians of the Galaxy firmata dal nostro Antonello "Kirito" Bello. Per chi desidera invece dare uno sguardo più diretto alla produzione, segnaliamo che potete trovare ben tre ore di gameplay di Marvel's Guardians of the Galaxy in italiano in replica sul Canale Twitch di Everyeye. Per accedere al contenuto, lo ricordiamo, è necessario essere abbonati al canale, una possibilità offerta gratuitamente agli abbonati ad Amazon Prime.