Marvel's Guardians of the Galaxy: Adam Warlock sarà un 'personaggio chiave' della storia

L'uscita di Marvel's Guardians of the Galaxy, fissata per il 26 ottobre 2021 su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One, è sempre più vicina. Eidos Montreal non perde quindi l'occasione per stuzzicare le attenzioni dei fan fornendo ulteriori dettagli sul suo atteso action/adventure.

Dopo averci mostrato il video di lancio di Marvel's Guardians of the Galaxy, su Twitter gli sviluppatori confermano che Adam Warlock non solo sarà presente nel gioco, ma rivelano inoltre che avrà un ruolo di primo piano all'interno della storia. Eidos Montreal non si sbottona troppo su quanto sarà effettivamente incisiva la sua presenza, ma si diverte a scatenare le fantasie dei giocatori lanciando alcune ipotesi: sarà un nemico, un alleato, oppure entrambe le cose? In ogni caso ricordiamo che Star-Lord sarà l'unico personaggio giocabile in Marvel's Guardians of the Galaxy, pertanto è da escludere che l'anti-eroe, mostrato in un brevissimo filmato teaser mentre cammina su un suolo alieno, possa essere giocabile a un certo punto della trama.

Insomma, per scoprire quale sarà il vero ruolo di Adam Warlock all'interno delle avventure di Peter Quill (vero nome di Star-Lord) e dei suoi compagni Guardiani bisognerà aspettare l'uscita del gioco, distante ormai solo alcune settimane. Non dimenticatevi infine di leggere la nostra intervista agli sviluppatori di Marvel's Guardians of the Galaxy, così da scoprire ulteriori dettagli sul progetto in attesa del suo debutto sul mercato.