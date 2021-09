Marvel's Guardians of the Galaxy in arrivo: nuovo trailer al Tokyo Game Show

In occasione dell'evento Microsoft organizzato per il Tokyo Game Show 2021, sono giunti alcuni aggiornamenti su diverse produzioni occidentali. Apertosi con un video approfondimento su Forza Horizon 5, l'appuntamento si è invece chiuso con un nuovo trailer di Marvel's Guardians of the Galaxy.

Il filmato, disponibile direttamente in calce a questa news, ha offerto una nuova occasione per dare uno sguardo alla produzione Square Enix. Con una storia completamente inedita rispetto all'immaginario fumettistico legato agli improbabili eroi, Marvel's Guardians of the Galaxy metterà i giocatori nei panni di Star Lord. Alla guida dei Guardiani della Galassia, il carismatico personaggio dovrà condurre i compagni in una missione volta nientemeno che a salvare l'intero universo.



Di recente, Square Enix ha offerto molte informazioni sulla produzione Marvel Games: il trailer trasmesso in occasione del Tokyo Game Show 2021 è infatti stato preceduto da ricchi approfondimenti dedicati a esplorazione e combattimenti in Marvel's Guardians of the Galaxy. Mancano del resto ormai poche settimane al debutto dell'avventura supereroistica, con la data di lancio del titolo fissata al prossimo 26 ottobre 2021.



Ricordiamo in chiusura che Marvel's Guardians of the Galaxy sarà un'avventura completamente single player: il gioco approderà su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch.