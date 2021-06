Marvel's Guardians of the Galaxy: gli autori spiegano perché è un gioco single player

A differenza di quanto Square-Enix ha deciso con Marvel's Avengers, Marvel's Guardians of the Galaxy sarà un'avventura rigorosamente single player, vissuta attraverso il punto di vista di Star-Lord, il protagonista principale controllato dai giocatori.

Attraverso una serie di interviste alcuni esponenti di Eidos Montreal hanno spiegato le ragioni dietro questa scelta, ritenuta la migliore per il tipo di gioco e di narrativa che avevano in mente. "Quando abbiamo iniziato a lavorarci sopra, abbiamo pensato ad altri stili di gameplay, ci chiedevamo 'qual è il modo migliore per intrattenersi con i Guardiani?', perché sono così variopinti, sono così tante cose", ha detto il senior creative director Jean-Francois Dugas parlando ai microfoni di GamesRadar, mentre il senior gameplay director Patrick Fortier ha spiegato il perché dietro la scelta di raccontare la storia solo attraverso il punto di vista di Peter "Star-Lord" Quill.

"Se tu giochi solo vestendo i panni di Peter, vivi così il team esattamente come faresti nella vita reale. Quando sei parte del team tu non lo controlli, ma soffri con lui. Talvolta lo influenzi, talvolta due di loro la potrebbero pensare uguale e spingerti verso una certa direzione. Ciò sembra molto profondo per i Guardiani della Galassia", spiega il senior gameplay director.

In un'altra intervista questa volta concessa al Washington Post, lo stesso Fortier ha approfondito ulteriormente le ragioni narrative dietro l'impostazione per giocatore singolo dell'opera, prendendo le distanze da Marvel's Avengers: "Se volevamo avere un focus narrativo molto profondo non potevano fare un certo tipo di gioco. Ci siamo sentiti come se quel tipo di gioco fosse già stato fatto. Come sarà considerato questo gioco tra 5, 10 anni? Quando parlerai di questo gioco allora, qual è la cosa che i giocatori ricorderanno? Spero che sia il fatto che tutti i Guardiani fossero vivi, e che sembrava che fossi davvero parte del gruppo".

Marvel's Guardians of the Galaxy uscirà il 26 ottobre 2021 su PC e le attuali console Sony e Microsoft. Per ulteriori approfondimenti potete leggere la nostra anteprima di Marvel's Guardians of the Galaxy.