Marvel's Guardians of the Galaxy avrà un solo finale, le scelte influenzeranno il gameplay

Nella lunga presentazione con tanto di gameplay di Marvel's Guardians of the Galaxy mostrata durante lo Square-Enix Presents dell'E3 2021, è emersa anche la possibilità di poter effettuare delle scelte nel corso dell'avventura che avranno così conseguenze diverse sul proseguo del gioco.

Nonostante siano presenti questi bivi, però, Eidos Montreal conferma che le nostre decisioni non influenzeranno la trama, in quanto Guardians of the Galaxy avrà un solo finale indipendentemente dalle scelte compiute durante la campagna. "L'inizio e la fine del gioco saranno uguali per tutti i giocatori in quanto stiamo creando un finale climatico molto forte che sarà eccitante", spiega Mary DeMarle, executive narrative director del gioco, che sulla questione aggiunge: "Vogliamo che chiunque sperimenti lo stesso feeling nel gioco in modo che possano vivere la miglior avventura possibile".

Ciò però non toglie che le scelte compiute durante la partita avranno comunque delle conseguenze a livello di gameplay e anche nei rapporti tra i Guardiani, che potrebbero così agire diversamente rispetto a quanto ordinato da Starlord, protagonista principale dell'avventura. "Scelte e conseguenze sono parte dell'esperienza", conferma il senior creative director Jean-Francois Dugas, le cui parole sono sostenute dal senior gameplay director Patrick Fortier, che evidenzia come in questo modo "si tengono i giocatori coinvolti nell'esperienza. Non esistono risposte giuste o sbagliate, ma c'è certamente abbastanza da attirare la curiosità delle persone, e una volta che avranno completato l'avventura potrebbero volerla giocare di nuovo ed affrontarla in un modo diverso. Anche se la storia di base, ovviamente, rimane la stessa".

Cosa ne pensate di questa decisione di Eidos Montreal? Nel frattempo vi invitiamo a leggere la nostra anteprima di Marvel's Guardians of the Galaxy per ulteriori approfondimenti. Ricordiamo inoltre che Marvel's Guardians of the Galaxy non avrà DLC o microtransazioni.