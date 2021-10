Guardians of the Galaxy, da teenager ad eroe: la prima ora giocata su PS5 in italiano

Mancano ormai pochissimi giorni al lancio di Marvel's Guardians of the Galaxy, ma se proprio non riuscite più a resistere, potete unirvi a noi per assistere alla prima ora dell'avventura catturata su PlayStation 5.

Sviluppato da Crystal Dynamics, Marvel's Guardians of the Galaxy è un gioco d'azione in terza persona che vi cala nei panni di Star-Lord, comandante sfrontato e discutibile di un strambo equipaggio di improbabili eroi destinati a salvare l'universo. Peter Quill, questo il suo vero nome, è in grado di sfruttare pistole elementali, calci acrobatici con stivali-razzo e attacchi di gruppo per liberarsi di una moltitudine di alieni e salvare l'universo.

Potete ottenere un assaggio del gameplay e della storia del gioco (inedita, ma fedele allo spirito delle tavole del fumetto originale) guardando il filmato allegato in cima a questa notizia, che ritrae la prima ora di Marvel's Guardians of the Galaxy che abbiamo catturato su PS5. Il video, completamente in italiano, permette anche di farsi un'idea ben precisa sulla qualità del comparto tecnico sfoggiato sulla console next-gen di Sony.

Cosa ve ne pare? Marvel's Guardians of the Galaxy verrà lanciato il 26 ottobre su PS4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC. Nell'attesa, potete leggere il nostro speciale sui fumetti che hanno ispirato la storia del videogioco dei Guardiani della Galassia.