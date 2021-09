Marvel's Guardians of the Galaxy: il balletto con Star Lord e Cosmo celebra la fase Gold

Di ritorno dal palcoscenico digitale del PlayStation Showcase, Star Lord e Cosmo si danno ai bagordi e accennano un simpatico balletto nella clip social confezionata da Eidos Montreal per annunciare il raggiungimento della fase Gold di Marvel's Guardians of the Galaxy.

In questa sua nuova epopea interplanetaria, quel combinaguai di Quill dovrà imbarcarsi in un'avventura ancora più pericolosa insieme a Gamora, Rocket e Groot. Pur agendo in squadra con gli altri Guardiani della Galassia, il fulcro dell'esperienza di gioco confezionata da Eidos Montreal sarà rappresentato proprio da Star-Lord e dalla sua grande agilità.

Tra dialoghi sopra le righe e combattimenti scanzonati, l'epopea sci-fi di Quill farà leva sulla curiosità degli appassionati per plasmare un gameplay influenzato dalla musica anni '80, da qui la presenza di una colonna sonora originale "irrobustita" da una pletora di brani rock e pop su licenza.

Il viaggio di Quill e dei suoi sodali tra i bizzarri mondi alieni di Marvel's Guardians of Galaxy avrà ufficialmente inizio il 26 ottobre su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X/S e in versione Cloud su Nintendo Switch. Sin dal lancio, il titolo vanterà il pieno supporto a DLSS e Ray Tracing su PC equipaggiati con una scheda video NVIDIA GeForce RTX Serie 20 o 30.