Marvel's Guardians of the Galaxy: il combat system spiegato in video da Eidos Montreal

Gli sviluppatori di Eidos Montreal descrivono in video le tappe fondamentali del processo creativo che li ha portati a dare forma al sistema di combattimento di Marvel's Guardians of the Galaxy, l'avventura sci-fi annunciata da Square Enix nel corso dell'E3 2021.

Nell'intervista concessa a Game Informer, il Senior Gameplay Director Patrick Fortier ha confermato la natura singleplayer di Marvel's Guardians of the Galaxy e, nel discutere dello sviluppo del combat system, ha spiegato che si focalizzerà sulle abilità, sul carattere e sulle peculiari tecniche di combattimento dei singoli membri della squadra.

Fortier e gli altri esponenti del team di sviluppo di Eidos Montreal sono poi intervenuti per sottolineare l'importanza del Guardian Request System, la particolare meccanica su cui si baserà il gameplay del titolo. A chi vestirà i panni di Star-Lord, i vertici della sussidiaria canadese di Square Enix spiegano che sarà possibile influenzare in maniera profonda il comportamento dei compagni di squadra. Il fulcro dell'esperienza, però, sarà Quill con la sua grande agilità, un fattore che si concretizzerà sia nelle sessioni sparatutto in terza persona che nei combattimenti ravvicinati, merito dei propulsori e delle pistole laser da utilizzare nelle scorribande tra i bizzarri mondi alieni dell'universo Marvel.

Per saperne di più, vi invitiamo a leggere il nostro speciale su Marvel's Guardians of the Galaxy, ma prima vi ricordiamo che l'avventura sci-fi sarà disponibile dal 26 ottobre su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.