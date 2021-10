Marvel's Guardians of the Galaxy conquista il Giappone: voti altissimi su Famitsu

I redattori incaricati di valutare il titolo edito da Square Enix e dedicato ai Guardiani della Galassia hanno infatti notevolmente apprezzato il risultato finale degli sforzi compiuti da Eidos Montréal. A dimostrarlo, troviamo le votazioni conquistate da Marvel's Guardians of the Galaxy , al quale la redazione nipponica ha assegnato un 8/10, due 9/10 e persino un 10/10. Complessivamente, l'Action Adventure single player si è dunque meritato un ottimo 36/40 .

Il successo di critica di Marvel's Guardians of the Galaxy conquista anche il Sol Levante, con la redazione di Famitsu, celebre periodico giapponese, che ha assegnato votazioni altissime alla produzione.

recensione Marvel's Guardians of the Galaxy Recensione: divertimento galattico

