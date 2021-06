Marvel's Guardians of the Galaxy: Cosmic Deluxe Edition e bonus preordine svelati

Square Enix ha cominciato con il botto il suo showcase all'E3 2021 annunciando Marvel's Guardians of the Galaxy, progetto sviluppato da Eidos Montreal.

La casa giapponese ha dedicato ampio spazio al titolo, che si preannuncia come un action/adventure in terza persona interamente focalizzato sul single player, privo di DLC e microtransazioni. I giocatori potranno interpretare Peter Quill e intrattenere con gli altri membri della combriccola dialoghi a scelta multipla.

Square Enix non ha lesinato sulle informazioni, e ha anche annunciato la data d'uscita, fissata per il 26 ottobre 2021 su PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Serie X|S e PC, e svelato la Cosmic Deluxe Edition, un'edizione fisica per veri appassionati che offrirà numerosi contenuti aggiuntivi: oltre al gioco base, includerà una custodia in steelbook, un mini artbook con copertina rigida e una serie di contenuti digitali, ossia la colonna sonora e gli outfit Sun-Lord e City-Lord. Coloro che prenoteranno il gioco, indipendentemente dall'edizione scelta, riceveranno come bonus preordine il Throwback Guardians Outfit Pack, un pacchetto di costumi nostalgici per tutti i membri della squadra. Trovate delle anteprime nelle immagini allegate a questa notizia.