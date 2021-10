Marvel's Guardians of the Galaxy: cuccioli alla riscossa nel trailer di Cosmo!

Nel nuovo trailer in-engine di MarvelMarvel's Guardians of the Galaxy proposto da Eidos Montreal, gli sviluppatori nordamericani danno vita a un simpatico siparietto con protagonisti Star Lord, Cosmo e i suoi cuccioli spaziali.

Il filmato confezionato dalla sussidiaria canadese di Square Enix ci rituffa così nelle frizzanti atmosfere di questa esperienza sci-fi che farà leva sullo spirito di squadra e sull'inesauribile sete di avventure di Quill.

Il compito dei Guardiani della Galassia sarà ovviamente quello di fronteggiare l'ennesima minaccia aliena alla stabilità della community galattica. Insieme a Groot, Gamora e Rocket, quel combinaguai di Star Lord dovrà così imbarcarsi in un nuovo viaggio e visitare mondi bizzarri pieni di predoni e creature fameliche.

I dialoghi sopra le righe da svolgersi tra un combattimento e l'altro, a detta di Eidos Montreal, aggiungeranno un pizzico di imprevedibilità alla trama per determinarne il corso e garantire, in questo modo, una grande rigiocabilità. A infondere ulteriore originalità al gameplay ci penserà anche il combat system influenzato dalla musica anni '80, una passione che Quill coltiverà attraverso una colonna sonora comprensiva di un vasto catalogo di brani pop e canzoni rock su licenza.

Prima di lasciarvi a quel cucciolone di Cosmo, vi ricordiamo che Marvel's Guardians of the Galaxy è previsto al lancio per il 26 ottobre su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X/S e in versione Cloud su Nintendo Switch.