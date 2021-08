Marvel's Guardians of the Galaxy: DLSS e Ray Tracing fanno faville nel video di NVIDIA

In apertura della Gamescom 2021, i rappresentanti di NVIDIA confermano il supporto al DLSS e al Ray Tracing per il lancio di Marvel's Guardians of the Galaxy con un video in-engine tratto dalla versione dell'avventura sci-fi di Eidos Montreal su PC con schede video GeForce RTX Serie 20 e 30.

La casa verde coglie così l'opportunità offertagli dalla kermesse videoludica di Colonia per confermare il proprio impegno a supporto degli sviluppatori, come testimoniato dalle migliorie costanti che interessano le tecniche di upscaling in Deep Learning del DLSS per garantire una maggiore diffusione del Ray Tracing in ambito gaming.

A tal proposito, il Produttore Senior di Eidos Montreal Olivier Proulx si dice entusiasta della collaborazione sancita con NVIDIA e delle prospettive aperte dalle ultime soluzioni hardware delle GPU GeForce RTX: "Marvel's Guardians of the Galaxy presenta una narrazione molto originale e un gameplay single-player entusiasmante, con un'estetica unica. Grazie all'aggiunta del Ray Tracing e di NVIDIA DLSS, i giocatori PC potranno godere delle grafiche di questo universo straordinario con prestazioni ancora più elevate".

Prima di lasciarvi al video di cui sopra, vi ricordiamo che Marvel's Guardians of the Galaxy sarà disponibile dal 26 ottobre su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, con una versione Cloud che approderà su Nintendo Switch nella medesima giornata. Qualora ve lo foste perso, eccovi l'ultimo video diario di Marvel's Guardians of the Galaxy e la musica che influenza il gameplay.