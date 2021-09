Marvel's Guardians of the Galaxy: focus su esplorazione e combattimenti nei nuovi video

Conclusi i festeggiamenti per la fase Gold di Marvel's Guardians of the Galaxy, Star Lord e i suoi sodali tornano in azione con due video gameplay pieni di dettagli sulle attività da svolgere tra esplorazione e combattimenti.

La prossima, frizzante esperienza sci-fi di Eidos Montreal vedrà i Guardiani della Galassia fronteggiare l'ennesima minaccia aliena facendo leva sullo spirito di squadra e sull'inesauribile sete di avventure di Quill e della sua combriccola di combinaguai.

Una volta indossati i panni di Star Lord, gli utenti potranno esplorare bizzarri mondi popolati da creature non particolarmente inclini al dialogo: tra un combattimento e l'altro, ci sarà ovviamente spazio per gli immancabili dialoghi sopra le righe che caratterizzano la serie. Per rinsaldare ulteriormente il legame tra l'IP Marvel e i patiti di action, la sussidiaria canadese di Square Enix si è premurata di plasmare un gameplay influenzato dalla musica anni '80, integrando nel mangiacassette digitale di Quill una colonna sonora originale e un vasto catalogo di canzoni pop e rock su licenza.

L'odissea spaziale di Quill, Groot, Gamora e Rocket partirà ufficialmente il 26 ottobre su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X/S e in versione Cloud su Nintendo Switch. Qualora ve lo foste perso, qui trovate il nostro ultimo speciale su Marvel's Guardians of the Galaxy e il suo gameplay frenetico.