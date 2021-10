Marvel's Guardians of the Galaxy: giocatori vittime di un esilarante Rickroll spaziale

Il Rickroll non ha certo bisogno di presentazioni, trattandosi ancora oggi di uno dei prank più famosi e popolari su Internet: si clicca su un link o un video che rimanda a una notizia sensazionale solo per essere poi accolto dalla videoclip di "Never Gonna Give You Up", uno dei maggiori successi della carriera di Rick Astley.

Lo stesso artista è nuovamente ritornato al centro dell'attenzione proprio grazie al nuovo spot dedicato all'uscita di Marvel's Guardians of the Galaxy, che all'interno della sua colonna sonora include proprio il celebre brano di Astley del 1987. Nella nostra recensione di Marvel's Guardians of the Galaxy abbiamo non a caso sottolineato come il titolo sviluppato da Eidos Montreal riproponga la bellezza di 28 tracce risalenti agli anni '80.

Il trailer vede alcuni streamer alle prese con la nuova avventura videoludica dei Guardiani della Galassia, salvo poi finire vittime del famigerato "Rickrolling" con tanto di comparsa dello stesso cantante nelle vesti di hacker pronto a rovinare le partite degli streamer.

"Erano anni che aspettavo pazientemente, in attesa del momento perfetto per riappropriarmi del rickroll. Quando ho scoperto che Never Gonna Give You Up avrebbe fatto parte di Marvel's Guardians of the Galaxy, ho capito subito che era l'occasione che aspettavo da tempo", spiega scherzosamente Astley, che si dice "davvero entusiasta di far parte della colonna sonora del gioco, al fianco di tantissime canzoni che hanno reso leggendari gli anni '80 e influenzato la mia gioventù e lo sviluppo della mia carriera musicale". L'artista si augura infine che "Con tutti questi brani anni '80 nella colonna sonora, sono sicuro che tantissimi giocatori, soprattutto i più giovani, potranno godere di grandi capolavori della musica per la prima volta".

Se siete pronti a vestire i panni di Star-Lord, la nostra guida di Marvel's Guardians of the Galaxy contiene tutte le dritte utili per iniziare al meglio l'avventura.