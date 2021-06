Marvel's Guardians of the Galaxy: il gioco prevedeva una modalità multiplayer

Uno degli annunci fatti da Square Enix nel corso della sua conferenza all'E3 2021 è stato quello di Marvel's Guardians of the Galaxy, il gioco interamente single player basato sull'avventura di Star Lord e soci. Sembrerebbe però che in origine il titolo includesse anche una modalità online.

A far emergere questo particolare è il profilo LinkedIn di Simon Larouche, sviluppatore di Guerrilla Games che in passato ha fatto parte di Eidos Montreal e ha lavorato proprio a Marvel's Guardians of the Galaxy. Sul profilo personale dello sviluppatore appare chiaro che il titolo su licenza Marvel implementasse originariamente anche una modalità multigiocatore, probabilmente legata alla possibilità di giocare in cooperativa con altri utenti. Si tratta di una notizia che sorprende, poiché l'unico personaggio giocabile nel corso dell'avventura sarà Star Lord e agli altri compagni potremo solo dare dei piccoli ordini per fare in modo che attivino le loro abilità speciali. Non possiamo quindi escludere che la rimozione del multiplayer non sia avvenuta di recente e che ad aver influito su tale scelta possa essere stato lo scarso interesse dei videogiocatori verso la componente online di Marvel's Avengers.

Vi ricordiamo che il gioco arriverà il prossimo 26 ottobre 2021 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch.