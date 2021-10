Marvel's Guardians of the Galaxy gratis con GeForce RTX: DLSS e Ray Tracing in trailer

Confermato che non serviranno 150 GB di spazio per Marvel's Guardians of the Galaxy, arrivano ulteriori dettagli sulla versione PC del titolo di Eidos Montréal.

In particolare, NVIDIA ha ora annunciato il supporto a DLSS e Ray Tracing per la nuova avventura supereroistica, che potrà peraltro usufruire di un'interessante offerta legata alle GPU della Serie 30 della compagnia. Acquistando un sistema desktop o laptop attrezzato con una GeForce RTX 3090, 3080 Ti, 3080, 3070 Ti, 3070, 3060 Ti, 3060 ed idoneo ad ospitare il gioco, si potrà infatti ricevere un codice gratis di Marvel's Guardians of the Galaxy.

Per presentare la performance proposta da Ray Tracing e DLSS NVIDIA sull'avventura, il team di Eidos Montréal ha pubblicato un trailer appositamente dedicato alla versione PC del gioco. Disponibile direttamente in apertura a questa news, il video presenta i dettagli relativi all'implementazione del ricco sistema di illuminazione e della tecnologia NVIDIA.



Infine, Square Enix ha ribadito tutti i dettagli definitivi relativi ai requisiti hardware minimi e consigliati necessari per potersi immergere in Marvel's Guardians of the Galaxy, per un viaggio in compagnia di Star Lord, Drax, Groot e compagni. Come potete notare in calce alla news, questi ultimi riportano il dato corretto relativamente al peso di Marvel's Guardians of the Galaxy su PC.