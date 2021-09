Marvel's Guardians of the Galaxy: leak svela peso e data del preload su PS5

Ci avviciniamo pian piano all'esordio di Marvel's Guardians of the Galaxy, il nuovo titolo targato Square-Enix con cui Eidos Montreal offrirà la sua personale interpretazione dei celebri eroi della Casa delle Idee.

Se nei giorni scorsi abbiamo appreso qualcosa sulla versione PC e sul supporto a DLSS e Ray Tracing, ecco che adesso salta fuori qualche nuova informazione riguardante l'edizione PS5. Come confermato da un leak del solito PlayStation Game Size pubblicato su Twitter, Marvel's Guardians of the Galaxy pesa 41.2GB sulla console next-gen Sony. Si tratta di una cifra decisamente ridotta se la paragoniamo alla quantità di spazio richiesta da altri titoli tripla A di Square-Enix, tra cui Final Fantasy VII Remake (oltre 100GB necessari su PS4, ridotti a 81GB nella versione Intergrade per PS5). Sarà interessante andare a confrontare il peso con quello PC e Xbox, per verificare se gli sviluppatori abbiano sfruttato il Kraken, sistema di decompressione di PS5 con cui diversi titoli risultano più leggeri sulla piattaforma Sony.

Il leak ci svela anche la data del preload: i giocatori che pre-acquisteranno Marvel's Guardians of the Galaxy potranno avviare il download del titolo a partire dal 24 ottobre, due giorni prima del debutto ufficiale. Per tutti gli approfondimenti sul nuovo titolo di Square-Enix ed Eidos Montreal, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Marvel's Guardians of the Galaxy.