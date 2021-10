Marvel's Guardians of the Galaxy è longevo e spassoso: la Video Recensione

Abbiamo fatto un lungo giro nella galassia multicolore di Marvel's Guardians of the Galaxy, scoprendo un action adventure solido, longevo e divertente, consigliatissimo a tutti gli amanti dei supereroi della Casa delle Idee. Ecco a voi la Video Recensione.

Il nuovo gioco nato dalla collaborazione tra Marvel, Square Enix ed Eidos Montréal incarna alla perfezione lo spirito dei Guardiani della Galassia, riuscendo a mostrare con efficacia entrambe le facce degli eroi più scombinati del cosmo: da un lato l'anima arraffona ai confini della legge, dall'atro il coraggio e lo spirito di sacrificio. La storia è originale e autoconclusiva, oltre che capace di intrattenere per almeno venti ore di gioco. Lo storytelling ha un ritmo sostenuto e convincente, e non rinuncia mai ad una sana dose di spettacolarità e umorismo. Il tutto è valorizzato da un comparto sonoro che vanta un doppiaggio in lingua italiana magistralmente recitato, una soundtrack originale di pregio e una selezione di tracce musicali anni '80 da antologia.

Ne saprete di più guardando la Video Recensione che abbiamo confezionato e allegato in cima a questa notizia. Se non vi basta, per voi abbiamo anche la recensione di Marvel's Guardians of the Galaxy curata da Antonello Bello. Il gioco, ricordiamo, verrà lanciato domani 26 ottobre su PS4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC.