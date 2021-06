Marvel's Guardians of the Galaxy non avrà DLC o microtransazioni: la conferma di Eidos

Lo Square-Enix Presents dell'E3 2021 si è aperto con l'annuncio ufficiale di Marvel's Guardians of the Galaxy, la nuova avventura single player totalmente incentrata sui Guardiani della Galassia e in arrivo il prossimo 26 ottobre su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One.

In seguito al reveal trailer si sono diffusi ulteriori importanti dettagli sui contenuti dell'avventura in lavorazione presso gli studi di Eidos Montreal. Tra i più interessanti la conferma ufficiale che Guardians of the Galaxy non avrà nessun DLC o microtransazioni: a confermato è stata Mary DeMarle, executive narrative director del titolo Marvel, durante un'intervista con Stevivor. "Non ci sarà nessun DLC per questo gioco, così come non ci saranno microtransazioni", ha dichiarato chiaro e tondo alla testata, spiegando le motivazioni di questa scelta: "Questo perché per noi è molto importante che dal day one, quando i giocatori compreranno il gioco, potranno accedere a tutto ciò che il titolo offre e viverlo. Sin da subito potranno avere tutti i costumi disponibili, potranno accedere ad ogni abilità proseguendo attraverso il gioco. Sarà tutto lì".

Guardians of the Galaxy si distaccherà quindi da quanto visto in Marvel's Avengers, l'altra produzione Square-Enix incentrata sui supereroi Marvel e sviluppata da Crystal Dynamics, concepita come un Game as a Service. Per approfondire ulteriormente eccovi la nostra anteprima di Marvel's Guardians of the Galaxy. E se siete intenzionati ad acquistare il gioco, eccovi tutti i dettagli sui bonus pre-order e la Cosmic Deluxe Edition di Marvel's Guardians of the Galaxy.