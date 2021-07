In Marvel's Guardians of the Galaxy si parla tanto: il gioco ha più dialoghi di Deus Ex

Stando a quanto emerso da una recente intervista ad uno degli sviluppatori, in Marvel's Guardians of the Galaxy si chiacchiera davvero tanto, al punto da avere più dialoghi nel titolo su licenza che in un qualsiasi episodio della serie Deus Ex.

A confermarlo è stato il senior gameplay director, Patrick Fortier, ai microfoni di Game Informer:

"Credo che abbiamo inserito il doppio dei dialoghi rispetto a quelli presenti in un capitolo di Deus Ex. I personaggi dicono un sacco di cose. Alcune volte è divertente, dal momento che mentre stiamo testando il gioco capita di poggiare il controller sul tavolo per prendere appunti e loro iniziano parlare di eventi passati. Si possono ascoltare ad esempio degli aneddoti su come si sono conosciuti. Più tempo si dedica al gioco, più sono le chicche che si possono scoprire."

Chi adora scoprire questi piccoli particolari avrà modo di assistere a numerose interazioni tra i membri della squadra che permetteranno non solo di conoscere interessanti retroscena ma anche di farsi una risata, visto che i Guardiani parleranno anche delle loro passate avventure.

Vi ricordiamo che il gioco arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 26 ottobre 2021 su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Avete già visto il video che spiega nel dettaglio il combat system di Marvel's Guardians of the Galaxy?