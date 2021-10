Marvel's Guardians of the Galaxy: quanti e quali sono i personaggi giocabili?

Marvel's Guardians of the Galaxy è il nuovo videogioco a base di supereroi pubblicato da Square Enix, che dopo Marvel’s Avengers sceglie di esplorare e raccontare le avventure dei Guardiani della Galassia, un altro gruppo di eroi molto diverso dai Vendicatori per quanto riguarda toni utilizzati e caratterizzazione dei personaggi.

Ciascuno dei Guardiani possiede un grande carisma e abilità e caratteristiche differenti che li rendono tutti egualmente apprezzati da parte degli appassionati. Nonostante questo, però, gli sviluppatori hanno già confermato nel corso di varie interviste che durante l’avventura sarà possibile controllare solo Peter Quill, ovvero Star-Lord, sia durante le fasi di esplorazione e le sequenze di intermezzo, sia nelle numerose fasi di combattimento offerte dall'avventura.

Questa decisione è probabilmente stata presa dai ragazzi di Eidos Montreal per concentrare i propri sforzi su un unico personaggio e mettere a punto un gameplay da action shooter in terza persona studiato sulle capacità di un singolo eroe. Nonostante questo, comunque, sarà possibile sfruttare a nostro vantaggio le abilità di Groot, Rocket Raccoon, Gamora e Drax durante gli scontri, attivandole al momento giusto tramite specifiche combinazioni di tasti. Un elemento di gameplay, questo, che si unisce ad altre interessanti meccaniche pensate per l'opera: in Marvel’s Guardians of the Galaxy potrete influenzare i vostri compagni usando la musica riprodotta dal tipico walkman anni '80 di Star-Lord.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Marvel’s Guardians of the Galaxy uscirà il prossimo 26 ottobre su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One. Per maggiori approfondimenti vi rimandiamo al nostro provato di 3 ore di Marvel's Guardians of the Galaxy.