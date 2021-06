Marvel's Guardians of the Galaxy: al via i preordini su Amazon

Dopo la presentazione di qualche giorno fa sul palco si Square Enix, Amazon apre i preordini dell'atteso nuovo gioco su licenza Marvel dei Guardiani della Galassia.

Marvel's Guardians of the Galaxy è preordinabile su Amazon in due edizioni diverse, entrambe con data di uscita prevista per il 26 ottobre. Al prezzo di 59,99 Euro per PC o 74,99 Euro per PS4, PS5, Xbox One e Series X, è disponibile l'Edizione Standard del gioco a questi link:

Al prezzo di 89,99 euro per PS4, PS5, Xbox One e Series X, è preordinabile invece l'Edizione Deluxe Cosmica, che include il gioco completo, la Steelbook, un mini-artbook (copertina rigida), un costume Sun-Lord, un costume City-Lord e la colonna sonora originale del gioco (download digitale), di seguito i link:

Il gioco non sarà in salsa games as a service come Marvel's Avengers, ma si tratterà unicamente di un'avventura in single player, una storia slegata dai fumetti e dall'universo cinematografico dei Guardiani della Galassia e degli Avengers.

