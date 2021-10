Marvel's Guardians of the Galaxy, PS5 vs PS4: il peso del gioco dimezzato su next gen

Alla vigilia del debutto di Marvel's Guardians of the Galaxy su PC e console, i giocatori pronti ad avventurarsi nello spazio in compagnia di Star Lord, Groot e compagni possono prepararsi a procedere con il download del titolo.

Confermando un trend ormai sempre più frequente, anche la nuova opera Marvel di Square Enix proporrà dimensioni notevolmente differenti a seconda della piattaforma supportata. Particolarmente incisiva è in particolare la differenza riscontrabile tra console di nuova e passata generazione, con valori notevolmente variegati.

A confermarlo sono in particolare le segnalazioni legate al peso di Marvel's Guardians of the Galaxy su console di casa Sony. Su PlayStation 4, infatti, l'avventura dei Guardiani della Galassia richiede 59,997 GB di spazio libero: un valore che rappresenta sostanzialmente il doppio dei 31,132 GB richiesti dalla versione PlayStation 5 del gioco! Ancora differente è la richiesta in termini di spazio libero avanzata dal titolo Square Enix su Xbox Series X, dove il gioco pesa 42,230 GB. Già affrontato invece il tema delle dimensioni di Marvel's Guardians of the Galaxy su PC, con queste ultime ridotte a circa 80 GB dopo l'iniziale previsione di addirittura 150 GB.



Tra i nuovi giochi in arrivo questa settimana, Marvel's Guardians of the Galaxy sarà disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch a partire da domani, 26 ottobre 2021.