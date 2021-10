Marvel's Guardians of the Galaxy, PS5 vs Xbox Series X: l'analisi di Digital Foundry

A pochi giorni dal debutto dell'apprezzato Marvel's Guardians of the Galaxy, il titolo di Eidos Montréal è stato passato al microscopio dalla redazione di Digital Foundry.

Quest'ultima ha in particolare analizzato le performance del gioco su Xbox Series X e PlayStation 5, trovandole sostanzialmente identiche. Su entrambi gli hardware di nuova generazione, infatti, l'avventura single player propone una modalità Performance a 1080p e 60 fps ed una modalità cinematografica in 4K e 30 fps.

A stupire particolarmente gli analisti di Digital Foundry è stata però la notevole differenza riscontrabile tra le due modalità di fruizione. Sul fronte estetico, infatti, l'esperienza proposta da Marvel's Guardians of the Galaxy in 4K non mette in campo solamente un aumento di risoluzione, ma anche una maggiore densità a schermo, un sistema di illuminazione migliore e ulteriori dettagli che rendono il gioco particolarmente sontuoso sul fronte estetico. Dall'altra parte, invece, la modalità performance non sempre tiene fede ai 60 fps promessi, con cali relativamente frequenti che sfiorano la soglia dei 40 e 50 fps. Su Xbox Series X, questi ultimi vengono indicati come minori rispetto a PS5, ma comunque incisivi se si considerano le importanti rinunce sul fronte grafico.

In apertura a questa news, trovate la video analisi completa realizzata da Digital Foundry. Ricordiamo inoltre che l'ultima patch ha bloccato a 30 fps il frame rate di Marvel's Guardians of the Galaxy su Xbox Series S.