Marvel's Guardians of the Galaxy quando esce?

Marvel's Guardians of the Galaxy è divenuto realtà allo Square-Enix Presents dell'E3 2021. I fan dei miti Guardiani della Galassia si potranno godere molto presto un'avventura single player tutta incentrata sulle gesta di Star Lord e dei suoi compagni.

Ma esattamente quando esce Marvel's Guardians of the Galaxy? L'attesa non sarà troppo lunga, in quanto il titolo in sviluppo presso Eidos Montreal farà il suo debutto il 6 ottobre 2021, tra circa 4 mesi. In quella data i giocatori PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One potranno mettere le mani sopra l'avventura che promette di raccontare una storia completamente inedita dedicata ai celebri personaggi Marvel, slegata dai fumetti o dalla serie cinematografica. L'opera prende le distanze anche dall'impostazione di Marvel's Avengers, altro titolo Square-Enix concepito come un Game as a service e sviluppato da Crystal Dynamics.

A tal proposito, infatti, Marvel's Guardians of the Galaxy non avrà DLC o microtransazioni: gli sviluppatori assicurano che tutti i contenuti saranno disponibili nel gioco sin dal day one e senza costi aggiuntivi tramite contenuti post-lancio. Per quanto riguarda la narrativa e le caratteristiche del gioco, Marvel's Guardians of the Galaxy avrà un solo finale, e le scelte che potremo effettuare durante la vicenda avranno conseguenze soltanto a livello ludico. Per tanti altri dettagli sulla nuova produzione firmata Eidos Montreal vi rimandiamo alla nostra anteprima di Marvel's Guardians of the Galaxy.