Marvel's Guardians of the Galaxy richiede ben 150 GB di spazio su PC, ecco le specifiche

A poco più di dieci giorni dal lancio di Marvel's Guardians of the Galaxy, il publisher Square Enixe e gli sviluppatori di Eidos Montreal hanno diffuso le specifiche minime e raccomandate per poter godere al meglio dell'avventura su PC.

Marvel's Guardians of the Galaxy su PC potrà contare infatti sul supporto alle più recenti tecnologie grafiche come il DLSS e il ray tracing, i cui benefici sono già stati mostrati nei precedenti trailer. Con la pubblicazione delle specifiche tecniche minime e consigliate richieste dall'avventura che vede come protagonisti gli iconici eroi spaziali targati Marvel, si apprende che la barriera d'accesso al gioco è piuttosto bassa e consente anche ai sistemi meno recenti di far girare il gioco. L'unica richiesta esosa è quella relativa allo spazio su disco che nel caso specifico è di ben 150 GB. Discostandosi dai giochi più recenti però, non è espressamente consigliata l'installazione sul supporto SSD. Di seguito vi riportiamo le specifiche:

Specifiche Minime

Windows 10 64-bit

CPU: Intel Core i5 4460, AMD Ryzen 5 1400

RAM: 8 GB

GPU: NVIDIA GeForce GTX 1060, AMD Radeon RX 570 (4-6 GB VRAM)

Disco: 150 GB

Specifiche Consigliate

Windows 10 64-bit

CPU: Intel Core i7 4790, AMD Ryzen 5 1600

RAM: 16 GB

GPU: NVIDIA GeForce GTX 1660, AMD Radeon RX 590 (6-8 GB VRAM)

Disco: 150 GB

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Marvel's Guardians of the Galaxy uscirà il prossimo 26 ottobre su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S. Sulle nostre pagine potete trovare una lista di consigli utili per iniziare al meglio Marvel's Guardians of the Galaxy.