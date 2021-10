Marvel's Guardians of the Galaxy, scatti galattici con la patch 1.03: arriva la Photo Mode

Dopo aver festeggiato l'accoglienza positiva riservata dalla stampa specializzata a Marvel's Guardians of the Galaxy, il tema di Eidos Montréal avvia fin dal Day One il supporto post lancio al gioco.

In particolare, la software house ha reso disponibile la patch 1.03 dell'avventura intergalattica, le cui note confermano un'interessante aggiunta al titolo. Gli amanti della virtual photography saranno infatti lieti di apprendere che l'aggiornamento introduce in Marvel's Guardians of the Galaxy una Photo Mode dedicata. Lo strumento in-game consentirà dunque agli appassionati di immortalare i momenti più significativi del proprio viaggio in compagnia di Star Lord, Groot, Drax, Rocket Raccoon e compagni, tra filtri e strumenti di personalizzazione. Funzionalità sempre più diffusa all'interno del mondo videoludico, la Photo Mode rappresenta sicuramente una gradita aggiunta anche per i giocatori di Marvel's Guardians of the Galaxy.



Contemporaneamente, la patch 1.03 del titolo di Eidos Montréal provvede a migliorare la stabilità del gioco. Su questo fronte, non sono però per il momento disponibili dettagli aggiuntivi sulla natura dei settori di intervento specifici coinvolti dall'azione degli sviluppatori Square Enix.



In chiusura, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete ovviamente trovare una ricca recensione di Marvel's Guardians of the Galaxy, a firma del nostro Antonello "Kirito" Bello.