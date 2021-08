Marvel's Guardians of the Galaxy: il senso di Lady Hellbender per i mostri nel nuovo video

Gli sviluppatori di Eidos Montreal dedicano il nuovo video gameplay di Marvel's Guardians of the Galaxy a Lady Hellbender, la potente regina di Seknarf Nove che Star-Lord avrà l'ardire di avvicinare facendo leva sull'irrefrenabile passione della leader degli Hellraiser per il collezionismo di mostri.

In compagnia di Quill, i Guardiani dovranno approfittare dell'hobby di Lady Hellbender per cercare di truffarla fingendo, ebbene sì, di venderle Rocket o Groot come "rari mostri galattici". Starà ai giocatori decidere quale dei due membri della propria squadra "sacrificare" per guadagnare la fiducia della padrona indiscussa di Seknarf Nove.

Come sottolineato dagli stessi autori della sussidiaria canadese di Square Enix, la delicata decisione che dovremo prendere nei panni di quel combinaguai di Quill influirà in maniera determinante nel rapporto di amore/odio da instaurare con Lady Hellbender. Si tratterà quindi di un importante passaggio da compiere in una campagna principale che, a detta di Eidos Montreal, darà modo agli appassionati di ascoltare in Marvel's Guardians of the Galaxy più dialoghi di Deus Ex.

Prima di lasciarvi alla clip di cui sopra, vi ricordiamo che l'epopea sci-fi di Star-Lord e dei suoi sodali avrà inizio il 26 ottobre su PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S e PlayStation 5, come pure su Nintendo Switch in versione Cloud.