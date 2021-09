Marvel's Guardians of the Galaxy splende nel trailer PC: RTX, DLSS e 8K

Oggi Eidos Montréal ha pubblicato un nuovo trailer dedicato alla versione per PC di Marvel's Guardians of the Galaxy, sviluppata in collaborazione con lo studio britannico d3t Ltd.

I creatori assicurano che questa versione offrirà ai giocatori una fedeltà grafica assoluta, ray tracing in tempo reale, prestazioni migliorate grazie all'IA NVIDIA DLSS, illuminazione diffusa, HDR, una vastissima gamma di colori e risoluzione fino a 8K. Inoltre, i possessori di un PC con GeForce RTX (o coloro che non potranno accedere al proprio) avranno l'opportunità di giocare in streaming alla versione RTX di Marvel's Guardians of the Galaxy grazie a GeForce NOW, il servizio cloud di NVIDIA, con la possibilità di trasferire i progressi da un dispositivo all'altro.

Marvel's Guardians of the Galaxy sarà disponibile a partire dal 26 ottobre 2021 per PS5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC, oltre che in edizione cloud su Nintendo Switch e in streaming con GeForce NOW. Già che ci siete, leggete la nostra ultima prova di Marvel's Guardians of the Galaxy.