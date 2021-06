Marvel's Guardians of the Galaxy: Standard e Deluxe Edition in preordine da GameStop

Annunciato nel corso dello show di Square Enix all'E3 2021, Marvel's Guardians of the Galaxy è un nuovo ambizioso action/adventure in terza persona per PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC sviluppato da Eidos Montreal, studio già autore di Deus Ex: Human Revolution, Mankind Divided e Shadow of the Tomb Raider.

Il gioco verrà lanciato il prossimo 26 ottobre, e si dà il caso che GameStopZing abbia già aperto i preordini delle versioni fisiche per console, tutte disponibili in due differenti edizioni: Standard e Cosmic Deluxe Edition. L'Edizione Standard di Marvel's Guardians of the Galaxy per PlayStation 4, PS5 e console Xbox è proposta al prezzo di 74,98 euro e include solo ed esclusivamente il gioco base. L'Edizione Cosmica Deluxe per PS4, PlayStation 5 e console Xbox è in vendita a 90,98 euro, e oltre al gioco base offre anche la SteelBook, il costume Sun-Lord per Star-Lord, il costume City-Lord per Star-Lord, il mini-artbook "L'arte del gioco" in copertina rigida e la colonna sonora digitale intitolata "Marvel’s Guardians of the Galaxy: The Hits".

GameStopZing assicura la consegna in tempo per il lancio del 26 ottobre, sia con consegna a domicilio, sia con il ritiro in negozio PickUp@Store. Se volete saperne di più sul gioco, leggete la nostra anteprima di Marvel's Guardians of the Galaxy.