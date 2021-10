Marvel's Guardians of the Galaxy: Star-Lord e i suoi amici combattono nel video di lancio

Gli scapestrati eroi di Marvel's Guardians of the Galaxy si preparano a entrare in azione su PC e console con il video che precede il lancio della nuova, ambiziosa avventura in salsa action di Eidos Montreal e Square Enix.

Vestendo i panni di Star-Lord, gli appassionati dovranno scongiurare un catastrofico collasso interplanetario imbarcandosi in una serie di missioni ricche di colpi di scena, tra combattimenti dallo stile sfrontato e dialoghi sopra le righe.

I bivi narrativi che caratterizzano l'opera saranno il perno attorno al quale graviterà l'esperienza ludica dell'opera, e attraverso i quali sarà possibile determinare il destino della galassia ma non senza affrontare le conseguenze delle proprie scelte.

L'impianto di gameplay, inoltre, sarà fortemente influenzato dai gusti musicali di Quill, prova ne sia la ricca tracklist di Guardians of the Galaxy che avremo modo di ascoltare tra una scorribanda e l'altra in compagnia di Groot, Rocket, Gamora e di quel cucciolone di Cosmo. Senza indugiare oltre, vi lasciamo al trailer in apertura d'articolo e vi ricordiamo che Marvel's Guardians of the Galaxy sarà disponibile dal 26 ottobre su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, come pure su Nintendo Switch in versione Cloud.