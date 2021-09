Marvel's Guardians of the Galaxy: Star-Lord combatte nel video del PlayStation Showcase

Non potendo assolutamente mancare all'appuntamento con il PlayStation Showcase, i ragazzi di Eidos Montreal hanno ridato fuoco alle polveri interstellari di Marvel's Guardians of the Galaxy con un esplosivo video ricco di scene di gameplay inedite.

La nuova avventura sci-fi ambientata nel multiverso di Marvel propone una storia originale e personaggi dallo stile artistico aderente ai fumetti, seppur con un design univoco che permette al team creativo di Eidos Montreal di dare forma a una campagna ricca di colpi di scena.

Il filmato proposto da Square Enix durante l'evento di Sony riassume proprio gli sforzi profusi dagli autori canadesi per articolare una storia quantomai stratificata e, da tradizione per la serie, "musicalmente sopra le righe" insieme a Star-Lord, Gamora, Rocket e Groot.

L'uscita di Marvel's Guardians of the Galaxy è prevista per il 26 ottobre di quest'anno su PS4 e PlayStation 5, come pure su PC, Xbox One, Xbox Series X/S e in una versione Cloud che sarà disponibile su Nintendo Switch nella medesima giornata.

Già che ci siamo, vi invitiamo a riavvolgere idealmente il nastro del PlayStation Showcase insieme a noi per ammirare il video reveal di Marvel's Wolverine e dare un'occhiata al trailer di presentazione di Marvel's Spider-Man 2 su PS5 con Peter Parker e Miles Morales.