Marvel's Guardians of the Galaxy: da Star-Lord a Groot, il design degli eroi in video

Dopo averci offerto un assaggio della storia di Marvel's Guardians of the Galaxy con il video di Lady Hellbender, Eidos Montreal ricostruisce in video le tappe principali del lungo percorso creativo che ha portato alla realizzazione degli eroi della nuova avventura sci-fi ambientata nel multiverso di Marvel.

Accompagnato dalle parole del Direttore Artistico Bruno Gauthier-Leblanc, il video diario di Marvel's Guardians of the Galaxy ci permette di sbirciare tra le pieghe del lavoro svolto dagli artisti digitali della software house canadese per caratterizzare ogni personaggio.

A detta di Gauthier-Leblanc, il lavoro svolto da Eidos Montreal parte ovviamente dai fumetti Marvel ma abbraccia l'idea di un design originale per garantire che l'aspetto di ogni personaggio potesse essere d'ispirazione per chi, all'interno del team di sviluppo, ha plasmato le missioni e le attività inedite su cui si articolerà l'intera storia.

Scorrendo le scene del video diario possiamo così ammirare Star-Lord, Drax, Gamora, Rocket e quel cantastorie di Groot. Cosa ne pensate del design della nuova avventura di Square Enix? Fatecelo sapere con un commento, non prima però di dare un'occhiata al nostro ultimo speciale su Marvel's Guardians of the Galaxy che riassume tutte le informazioni condivise da Eidos Montreal per prepararci all'uscita del titolo, prevista per il 26 ottobre su PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X/S e in versione Cloud su Nintendo Switch.