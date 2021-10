Marvel's Guardians of the Galaxy: tanti costumi extra da sbloccare per ogni personaggio

Marvel's Guardians of the Galaxy è sempre più vicino al suo debutto, atteso per il prossimo 26 ottobre 2021. Di conseguenza Square-Enix ed Eidos Montreal stanno diffondendo sempre più dettagli riguardante l'attesa avventura single player con protagonista l'iconico gruppo di eroi spaziali di casa Marvel.

Dopo la conferma che Adam Warlock sarà un personaggio chiave in Marvel's Guardians of the Galaxy, gli sviluppatori mostrano anche un assaggio degli oltre 40 costumi alternativi che saranno presenti all'interno del gioco: come ribadiscono gli autori su Twitter, tutti i contenuti si sbloccheranno giocando, in quanto l'avventura di Star-Lord e dei suoi compagni non prevede alcun tipo di microtransazione nemmeno per elementi cosmetici. Saranno inoltre disponibili costumi per tutti i Guardiani, e non solo per il protagonista principale controllato dal giocatore.

Gli outfit proporranno sia design originali, sia ispirati ai fumetti e le avventure dei Guardiani in altri media. Per il momento ne sono stati mostrati tre: Team-Lord, ispirato al primo numero dei I Guardiani della Galassia; Sun-Lord, basato sul nono numero della serie a fumetti; infine, Nova Corps è una creazione inedita pensata appositamente per il gioco. Si tratta solo di una minima parte dei contenuti cosmetici messi a disposizione da Eidos Montreal, con tante altre sorprese e citazioni che aspettano di essere scoperte dai fan.

Se siete interessati al gioco, non dimenticatevi di scoprire quali sono le 10 cose da sapere prima di giocare Marvel's Guardians of the Galaxy. Ricordiamo infine che l'opera prodotta da Square-Enix sarà disponibile su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One.