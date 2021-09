Marvel's Guardians of the Galaxy: tanti nuovi dettagli su storia e gameplay

Ci separa ormai poco più di un mese dal debutto di Marvel's Guardians of the Galaxy, il nuovo action in terza persona interamente focalizzato sulla campagna single player e di cui abbiamo avuto l'opportunità di scoprire tanti nuovi dettagli.

Come avrete già letto nel nostro provato di Marvel's Guardians of the Galaxy a cura di Gabriele Laurino, abbiamo giocato il titolo per tre lunghe ore e grazie a questo nuovo contatto con il prodotto Square Enix è stato possibile scoprirne diversi dettagli inediti. Nella nostra prova abbiamo assistito alla presenza di numerosi dialoghi opzionali che permettono di scoprire retroscena sul passato dei protagonisti e abbiamo esplorato la nave dei Guardiani, la quale funge da hub liberamente esplorabile nelle fasi che precedono una missione. Anche il combat system è stato analizzato e ha permesso di scoprire che le fasi da action shooter in terza persona funzionano molto bene, grazie anche al supporto di Drax, Gamora, Rocket Raccoon e Groot le cui abilità possono essere attivate tramite una combinazione di tasti mentre di ha il controllo di Star Lord, unico personaggio giocabile.

Prima di lasciarvi al filmato con tutti i nuovi dettagli sul gioco, appena caricato sul canale YouTube di Everyeye, vi ricordiamo che il gioco raggiungerà gli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 26 ottobre 2021 sulle seguenti piattaforme: PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch (tramite cloud).