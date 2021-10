Marvel's Guardians of the Galaxy: dai Tears For Fears agli Europe, la tracklist completa

Oltre ai due brani della band di Star-Lord (Avete già ascoltato Zero to Hero?), Marvel's Guardians of the Galaxy offrirà anche una corposa selezione di canzoni sul licenza: stiamo parlando di ben 28 tracce provenienti dagli anni '80, in pieno stile Guardiani della Galassia.

Marvel's Guardians of the Galaxy | Tracklist completa

Blondie – Call Me

Blue Oyster Cult – Don't Fear The Reaper

Bobby McFerrin – Don't Worry Be Happy

Hot Chocolate – Every 1's A Winner

Wang Chung – Everybody Have Fun Tonight

Tears For Fears – Everybody Wants To Rule The World

EUROPE – The Final Countdown

New Kids on the Block – Hangin' Tough

Pat Benatar – Hit Me With Your Best Shot

Bonnie Tyler – Holding Out for a Hero

KISS – I Love It Loud

Flock of Seagulls – I Ran

Culture Club – I'll Tumble 4 Ya

Mötley Crüe – Kickstart My Heart

Simple Minds – Love Song

Rick Astley – Never Gonna Give You Up

Frankie Goes To Hollywood – Relax

Def Leppard – Rock Rock Till You Drop

Rainbow – Since You Been Gone

A-ha – Take On Me

Soft Cell – Tainted Love

Loverboy – Turn Me Loose

Autograph – Turn Up the Radio

Wham! – Wake Me Up Before You Go-Go

Scandal featuring Patty Smyth – The Warrior

Starship – We Built This City

Twisted Sister – We're Not Gonna Take It

Billy Idol – White Wedding

Cosa ne pensate della selezione operata da Eidos Montreal? Il team di sviluppo canadese ha spiegato che i giocatori potranno ascoltare tutte quelle canzoni avanzando nell'avventura, oltre che nel jukebox della Milano. Alcune rivestiranno un ruolo molto importante durante l'Huddle, una meccanica di gameplay che riveste un ruolo importante durante il combattimento. In altre parole, i giocatori potranno scegliere tra due canzoni del walkman di Star-Lord per motivare i suoi compagni di squadra.

Potete ascoltare la playlist ufficiale del gioco su tutti i principali servizi di streaming musicali: scegliere il vostro preferito dirigendovi a questo indirizzo. Marvel's Guardians of the Galaxy verrà pubblicato il 26 ottobre 2021 su PS4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC.